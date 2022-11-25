Мехико, 25 ноября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Мексиканский боксёр, бывший чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в лёгком весе Мойзес Фуэнтес умер на 38-м году жизни. Об этом 25 ноября сообщил президент Всемирного боксёрского совета (WВС) Маурисио Сулейман.

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Фуэнтес скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время боя против мексиканца Давида Куэльяра в октябре 2021 года. Больше года Фуэнтес оставался в больнице из-за последствий повреждения.

В том поединке Фуэнтес проиграл Куэльяру нокаутом в шестом раунде. Позднее врачи установили, что у него образовался тромб в мозге, ему сделали операцию, после чего подключили к аппарату ИВЛ.

«Слава Богу, Мойзес Фуэнтес теперь покоится с миром. Воин, который сражался до последнего вздоха. Наши соболезнования его семье и друзьям и признательность его жене за ее самоотверженность и преданность с неописуемой любовью в течение этого трудного года страданий», — написал Сулейман в Twitter.

За свою боксёрскую карьеру Фуэнтес одержал 25 побед, потерпел семь поражений, ещё один поединок завершился вничью.