Российские силовики обнаружили в Энергодаре сеть схронов с вооружением
В Энергодаре силовики обнаружили сеть схронов с 300 минами
Энергодар, Запорожская область,
25 ноября 2022, 11:27 — REGNUM Российские силовики за неделю обнаружили в Энергодаре два схрона с более чем 300 противодесантными минами, сообщает 25 ноября РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.
Оружие и боеприпасы из схрона нацистов в Мариуполе
Никита Третьяков © ИА REGNUM
«Мины могли быть использованы для совершения провокаций [киевскими] спецслужбами», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в одном из схронов находились противодесантные донные мины ПДМ-1М. Обнаруженные вооружения являются «одной из самых крупных находок тяжелых взрывоопасных предметов», добавил он.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.