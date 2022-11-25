В Энергодаре силовики обнаружили сеть схронов с 300 минами

Энергодар, Запорожская область, , 11:27 — REGNUM Российские силовики за неделю обнаружили в Энергодаре два схрона с более чем 300 противодесантными минами, сообщает 25 ноября РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

Оружие и боеприпасы из схрона нацистов в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Мины могли быть использованы для совершения провокаций [киевскими] спецслужбами», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в одном из схронов находились противодесантные донные мины ПДМ-1М. Обнаруженные вооружения являются «одной из самых крупных находок тяжелых взрывоопасных предметов», добавил он.