Российские силовики обнаружили в Энергодаре сеть схронов с вооружением
В Энергодаре силовики обнаружили сеть схронов с 300 минами
Энергодар, Запорожская область, 25 ноября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Российские силовики за неделю обнаружили в Энергодаре два схрона с более чем 300 противодесантными минами, сообщает 25 ноября РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.
Никита Третьяков ИА REGNUM
Оружие и боеприпасы из схрона нацистов в Мариуполе
«Мины могли быть использованы для совершения провокаций [киевскими] спецслужбами», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в одном из схронов находились противодесантные донные мины ПДМ-1М. Обнаруженные вооружения являются «одной из самых крупных находок тяжелых взрывоопасных предметов», добавил он.