Энергодар, Запорожская область, 25 ноября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Российские силовики за неделю обнаружили в Энергодаре два схрона с более чем 300 противодесантными минами, сообщает 25 ноября РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

Никита Третьяков ИА REGNUM Оружие и боеприпасы из схрона нацистов в Мариуполе

«Мины могли быть использованы для совершения провокаций [киевскими] спецслужбами», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в одном из схронов находились противодесантные донные мины ПДМ-1М. Обнаруженные вооружения являются «одной из самых крупных находок тяжелых взрывоопасных предметов», добавил он.