Учителя России расскажут школьникам о государственных символах на «Разговорах о важном»

Москва, , 12:13 — REGNUM Предстоящий 28 ноября урок «Разговоры о важном», проводящийся в российских школах с начала учебного года, будет посвящён государственным символам Российской Федерации. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Герб России

«С начала учебного года в российских школах ввели цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Ближайшее занятие пройдет 28 ноября, его посвятят государственным символам России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на сайте проекта уже вывесили всю необходимую информацию о содержании урока, а сама тема адаптирована под возрастные особенности школьников.