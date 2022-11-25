ВСУ выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Сватово в ЛНР
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS
Сватово, ЛНР,
25 ноября 2022, 11:26 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Сватово из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Соответствующее заявление сделали в представительстве ЛНР в СЦКК.
«Со стороны [киевских] вооруженных формирований зафиксирован обстрел по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Всего по населенному пункту была выпущена одна ракета. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки силу Луганской Народной Республики уничтожили до 30 боевиков ВСУ.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.