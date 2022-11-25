ВСУ выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Сватово в ЛНР
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS
Сватово, ЛНР, 25 ноября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Сватово из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Соответствующее заявление сделали в представительстве ЛНР в СЦКК.
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РСЗО HIMARS
«Со стороны [киевских] вооруженных формирований зафиксирован обстрел по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Всего по населенному пункту была выпущена одна ракета. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки силу Луганской Народной Республики уничтожили до 30 боевиков ВСУ.
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