Сватово, ЛНР, 25 ноября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Сватово из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Соответствующее заявление сделали в представительстве ЛНР в СЦКК.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

«Со стороны [киевских] вооруженных формирований зафиксирован обстрел по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Всего по населенному пункту была выпущена одна ракета. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки силу Луганской Народной Республики уничтожили до 30 боевиков ВСУ.

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