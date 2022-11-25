В Румынии объявили о дополнительном финансировании отдельных отраслей сельского хозяйства

Бухарест, , 11:23 — REGNUM Кабинет министров Румынии объявил о продлении программы выделения государственной помощи нескольким сотням животноводческих хозяйств страны и предоставлении им в общей сложности $2 млн на развитие производства. Об этом 25 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, финансирование будет распределяться равномерно среди всех соискателей, подавших соответствующие заявки до 15 декабря текущего года.

«Таким образом, мы продлим акцию поддержки отрасли до июля 2023-го года», — говорится в заявлении румынского министерства сельского хозяйства.

Напомним, из-за экономического кризиса в Румынии в период с 2021-го по 2022-й годы обанкротились более 3 тыс. сельхозпредприятий, ферм и частных хозяйств.