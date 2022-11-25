Бухарест, 25 ноября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Кабинет министров Румынии объявил о продлении программы выделения государственной помощи нескольким сотням животноводческих хозяйств страны и предоставлении им в общей сложности $2 млн на развитие производства. Об этом 25 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, финансирование будет распределяться равномерно среди всех соискателей, подавших соответствующие заявки до 15 декабря текущего года.

«Таким образом, мы продлим акцию поддержки отрасли до июля 2023-го года», — говорится в заявлении румынского министерства сельского хозяйства.

Напомним, из-за экономического кризиса в Румынии в период с 2021-го по 2022-й годы обанкротились более 3 тыс. сельхозпредприятий, ферм и частных хозяйств.