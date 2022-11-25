Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Пандемия коронавируса могла возникнуть после инцидента, связанного с исследованиями, сообщает медицинский журнал Lancet.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Он приводит выводы, сделанные комиссией по здравоохранению американского сената, сделанные в промежуточном отчёте.

При этом неизвестно, где именно произошёл инцидент, поскольку ни США, ни Китай не смогли подтвердить свою непричастность. В частности, не было предоставлено доступа в лаборатории США, которые работают с похожими вирусами. Также не ясно, когда произошло первое заражение.

В отчёте американского сената говорится, что природная версия возникновения коронавируса не заслуживает «кредита доверия».