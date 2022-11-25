Донецк, 25 ноября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Киева обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 25 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Киевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован 11:08 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 60 человек личного состава.