Власти Крыма заявили, что Зеленскому «никогда не видать» полуострова
Глава парламента Крыма Константинов заявил, что Зеленскому «никогда не видать» полуострова
Симферополь,
25 ноября 2022, 11:21 — REGNUM Зеленскому никогда не видать полуострова Крым и это он знает. Об этом сегодня, 25 ноября, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Крым
Марина Каширская © ИА REGNUM
«Полуостров был, есть и навсегда останется неотъемлемой частью Российской Федерации, что бы не заявляла киевская прослойка профессиональных «возвращальников» Крыма», — подчеркнул он.
Константинов уточнил, что заявление Зеленского о Крыме лишь имитация его деятельности, который получает за это гонорары от западных хозяев.
Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что был бы не против рассмотреть варианты, предусматривающие захват Киевом российского Крыма невоенным путем.
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История вопроса
18 марта 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав России - соответствующий договор подписал президент России Владимир Путин. Этому предшествовал проведённый 16 марта общекрымский референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя поддержали воссоединение с Россией. Воссоединение Крыма с Россией стало поводом к введению экономических и политических санкций в отношении Российской Федерации, в свою очередь, РФ была вынуждена прибегнуть к контрсанкциям.
За пять лет нахождения Крыма и Севастополя в составе России удалось решить многие застарелые проблемы полуострова: активно развивается туриндустрия, решен вопрос энергетической независимости полуострова, к концу 2019 года будет завершена вторая, железнодорожная часть Крымского моста, который связывает полуостров с Краснодарским краем.
18 марта 2019 года в Крыму, Севастополе широко отметили пятилетие воссоединения с Россией.