Глава парламента Крыма Константинов заявил, что Зеленскому «никогда не видать» полуострова

Симферополь, , 11:21 — REGNUM Зеленскому никогда не видать полуострова Крым и это он знает. Об этом сегодня, 25 ноября, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Полуостров был, есть и навсегда останется неотъемлемой частью Российской Федерации, что бы не заявляла киевская прослойка профессиональных «возвращальников» Крыма», — подчеркнул он.

Константинов уточнил, что заявление Зеленского о Крыме лишь имитация его деятельности, который получает за это гонорары от западных хозяев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что был бы не против рассмотреть варианты, предусматривающие захват Киевом российского Крыма невоенным путем.

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