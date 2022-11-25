Донецк, 25 ноября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, сообщили 25 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10:15 (совпадает с мск) — н. п. Ленинское — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 8 мин калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале ведомства.

В 10:20 ВСУ обстреляли Зайцево, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.

В 10:32 ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.