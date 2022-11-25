Житель Бухареста стал обладателем специального приза государственной лотереи Румынии

Бухарест, , 11:20 — REGNUM Житель столицы Румынии Бухареста выиграл в государственную лотерею специальный приз в размере 60,9 тыс. леев ($12 тыс.). Об этом 25 ноября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По правилам розыгрыша, подобные выплаты на общую сумму в 120 тыс. леев ($24 тыс.) предназначаются двум участникам, угадавшим большинство номеров в последнем тираже.

«Один из победителей пока не смог подтвердить свой выигрыш, однако второй гражданин получит причитающееся ему вознаграждение в течение ближайших нескольких дней», — говорится в заявлении оргкомитета мероприятия.

Согласно официальной информации, один из «счастливых билетов» был приобретен у частного распространителя в центре Бухареста.