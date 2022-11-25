Москва, 25 ноября 2022, 11:16 — REGNUM В России в ноябре в связи с начавшимся ледоставом утонули 14 человек, сообщили 25 ноября в МЧС РФ.
В ведомстве отметили, что с понижением температуры началось формирование льда на акваториях. Однако температурные режимы неустойчивы, что может сказаться на ледовой обстановке.
Глава МЧС России Александр Куренков поручил сотрудникам усилить профилактическую работу в период ледостава и призвал граждан соблюдать правила поведения на льду, добавили в пресс-службе.