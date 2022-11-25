МЧС: в России в ноябре в связи с начавшимся ледоставом утонули 14 человек

Москва, , 11:16 — REGNUM В России в ноябре в связи с начавшимся ледоставом утонули 14 человек, сообщили 25 ноября в МЧС РФ.

Лед suvimaria

В ведомстве отметили, что с понижением температуры началось формирование льда на акваториях. Однако температурные режимы неустойчивы, что может сказаться на ледовой обстановке.

«В ноябре уже зафиксировано 129 происшествий на водных объектах, спасены 52 гражданина. К сожалению, 14 человек, среди которых один ребенок, погибли во время осеннего ледостава», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Глава МЧС России Александр Куренков поручил сотрудникам усилить профилактическую работу в период ледостава и призвал граждан соблюдать правила поведения на льду, добавили в пресс-службе.