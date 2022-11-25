Вашингтон, 25 ноября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Пандемий коронавирусной инфекции, вероятнее всего, произошла из-за связанного с исследованием инцидента. Это следует из опубликованного промежуточного отчета комитета Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«На основе анализа общедоступной информации представляется разумным сделать вывод, что пандемия COVID-19, скорее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованиями», — говорится в документе.

При этом в отчёте указывается, что новые данные, которые могут обнародовать и которые можно будет проверить, «могут изменить эту оценку».

Также в нём отмечается, что версия о естественном природно-очаговом происхождении SARS-CoV-2 уже не заслуживает «кредита доверия» или «презумпции точности».

Кроме того, в документе говорится о ряде нерешенных вопросов, при ответе на которые можно будет более определенно сделать вывод о происхождении коронавируса и в число таковых входят: какой вид животного является промежуточным хозяином для SARS-CoV-2, когда он впервые заразил коронавирусом человека, где находится вирусный резервуар, а также каким образом коронавирус приобрел свои уникальные генетические особенности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в данный момент власти КНР строят в городе Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун на 80 тысяч койко-мест на фоне сообщений о вспышках заражения коронавирусом в стране.