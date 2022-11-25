В Румынии с 2023 года минимальная зарплата составит $640

Бухарест, , 11:13 — REGNUM В ходе своего специального заседания представители правительства, работодателей и профсоюзов Румынии достигли договоренности о повышении минимальной заработной платы в стране с 1 января до 3000 леев ($640). Об этом 25 ноября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Румыния PavelD

Согласно официальной информации, новые меры будут введены из-за высокой инфляции и общего падения жизненного уровня граждан.

«Нет никаких сомнений, что в ближайшее время соответствующие цифры будут пересмотрены в сторону увеличения», — резюмировал румынский премьер-министр Николае Чукэ.

Напомним, на сегодняшний день минимальная зарплата в Румынии составляет 2000 леев ($424).