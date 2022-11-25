В Румынии анонсировали повышение минимальной заработной платы
В Румынии с 2023 года минимальная зарплата составит $640
Бухарест, 25 ноября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В ходе своего специального заседания представители правительства, работодателей и профсоюзов Румынии достигли договоренности о повышении минимальной заработной платы в стране с 1 января до 3000 леев ($640). Об этом 25 ноября сообщает бухарестский телеканал Digi24.
PavelD
Румыния
Согласно официальной информации, новые меры будут введены из-за высокой инфляции и общего падения жизненного уровня граждан.
«Нет никаких сомнений, что в ближайшее время соответствующие цифры будут пересмотрены в сторону увеличения», — резюмировал румынский премьер-министр Николае Чукэ.
Напомним, на сегодняшний день минимальная зарплата в Румынии составляет 2000 леев ($424).