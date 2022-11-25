Москва, 25 ноября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Информация о том, что президент России Владимир Путин якобы объявит о «мобилизации страны», не соответствует действительности. Об этом 25 ноября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он опроверг слухи, опубликованные СМИ, о том что Путин в ходе послания Федеральному собранию может объявить о «мобилизации страны». По словам Пескова, эти сведения не соответствуют действительности.