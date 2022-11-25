В ДНР за сутки уничтожили более 60 боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли свыше 60 боевиков в ДНР
Донецк,
25 ноября 2022, 11:15 — REGNUM За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 60 человек личного состава. Об этом 25 ноября сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.
ДНР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Уточняется, что военнослужащие ДНР вместе с военными Вооруженных сил РФ за сутки уничтожили: самоходную артиллерийскую установку, две гаубицы Д-30, девять единиц бронированной и автомобильной техники, три полевых пункта управления БПЛА.
«Потери в живой силе противника составили более 60 человек», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР за прошедшие 24 часа в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.