Донецк, 25 ноября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 60 человек личного состава. Об этом 25 ноября сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Уточняется, что военнослужащие ДНР вместе с военными Вооруженных сил РФ за сутки уничтожили: самоходную артиллерийскую установку, две гаубицы Д-30, девять единиц бронированной и автомобильной техники, три полевых пункта управления БПЛА.

«Потери в живой силе противника составили более 60 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР за прошедшие 24 часа в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя.

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