В Стамбуле запретили шествия и шоу на улице Истикляль после теракта

Стамбул, Турция, , 11:18 — REGNUM Проведение публичных и культурных мероприятий запрещено на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула после совершения там теракта. Такое решение приняли городские власти, сообщает 25 ноября пресс-служба губернатора Стамбула.

Стамбул (сс) Abu Zarr

На улице Истикляль отныне нельзя проводить публичные, культурные, коммерческие и иные мероприятия, манифестации, также запрещены выступления уличных музыкантов. Ранее с этой улицы убрали все деревья и скамейки.

Распоряжение губернатора Стамбула Али Ерликая направлено на «обеспечение на улице Истикляль безопасности, спокойствия, поддержания общественного порядка», указано в сообщении.

Истикляль — популярная у туристов пешеходная улица протяжённостью 1,5 км. Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября там произошёл взрыв, унёсший жизни шести человек. Ещё более 80 человек получили ранения.

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