В Татарии 144 семьи живут в новом доме, который разваливается на глазах

25 ноября 2022 | Время чтения 13 мин

В г. Азнакаево (Татарстан) более сотни семей живут в относительно новом доме, который рассыпается на глазах. Причина этого — строительные недостатки. Пока трагедию ещё можно предотвратить.

Анастасия Степанова, , 12:14 — REGNUM Многочисленные трещины по стенам, продуваемые окна, подпорки для потолка в подвале и сигнал SOS со стороны жильцов. Нет, это не дом дореволюционной постройки, который в силу возраста приказал долго жить, это относительно новый многоквартирник на улице Радужная, 3 в городе Азнакаево (Татарстан) (последняя очередь сдана в 2016 году). Жильцы этого экстремального объекта говорят, что живут как на пороховой бочке, а ежедневно в общедомовом чате кто-нибудь нет-нет да и расскажет о новых трещинах в квартире. В доме — 144 квартиры, в которых в том числе живут семьи с маленькими детьми, пенсионеры и «социальные ипотечники», до сих пор выплачивающие долги за жильё в проблемном объекте. Сами жильцы считают, что обрушение дома — это вопрос времени, если власти ничего не предпримут. Даже управляющая компания, обслуживающая дом, через суд просила признать дом непригодным для проживания граждан, обязать застройщика произвести противоаварийные мероприятия, а на время последних расселить граждан из опасной зоны (!!!). Вот только никто жильцов не расселил, и они вынуждены наблюдать, как дом ходит ходуном, опасаясь, что однажды они могут со своими близкими остаться под завалами. Сейчас трагедию ещё можно предотвратить. Подробнее о ситуации — в материале ИА REGNUM.

Новостройка Иван Шилов © ИА REGNUM

О доме и его застройщике

На сайте «ДомЖКХ» уточняется, что по адресу Радужная, 3 в Азнакаево находится шестиэтажный шестиподъездный дом на 144 квартиры. По данным из разрешения на строительство No RU6 502 000-0319/с от 30.04.2009 года застройщиком объекта является ООО «КСТ-2000» (ООО «Команда строительного творчества-2000»). Разрешение на ввод в эксплуатацию 144-квартирного дома с мансардой (первая очередь составила 48 квартир, вторая очередь — 96 квартир) было выдано исполкомом Азнакаево 30 июня 2016 года.

Важно отметить: функции технического заказчика на завершающем этапе строительства по договору от июля 2015 года осуществляло муниципальное унитарное предприятие «УКС».

Основным покупателем квартир в доме стал Государственный жилищный фонд республики (Госжилфонд, ГЖФ), учрежденный указом главы республики. В мае 2008 года он приобрёл 133 квартиры для «социальных ипотечников» из 144 имеющихся за почти 177 млн рублей. Позднее они были переданы гражданам по договорам социальной ипотеки. В одном из последовавших позднее судебных споров по дому ГЖФ утверждал, что он простой дольщик и к нему претензий, связанных с качеством переданных квартир, быть не может. С одной стороны, оно вроде и так — фонд не являлся застройщиком, а с другой — когда дольщик принимает объект от застройщика, он должен проверить качество приобретённого имущества до того, как подписывать акт приёмки. Тем более речь шла о квартирах, которые будут переданы получателям соципотеки! Более того, дольщик оформляет объект в собственность и только потом может им распоряжаться дальше. Каким образом республиканское ведомство приняло дом в таком виде, это загадка! И не только приняло, но и передало дальше — соципотечникам.

Дом-ловушка в татарском Азнакаево. Ноябрь 2022 Цитата из: «Разваливающийся жилой дом «без фундамента» в Азнакаево. Рухнет или нет?» ТатарстанДа. 2022. Россия

Жительница этого дома, многодетная мать Елена Исламова в своём открытом видеообращении рассказала, что долгожданную квартиру получила в декабре 2015 года, но «зашли и ужаснулись», потому что «с потолка до пола были везде трещины».

«Это были подтёки, везде — на окнах, над окнами. Это гулял ветер, задувало снег», — отметила Елена.

Так многодетные семьи и инвалиды оказались жильцами проблемного, а по факту аварийного дома, и сразу же забили во все колокола. И бьют до сих пор, так как проблема всё ещё не решена. Хотя местные власти знают о ней как минимум с 2013 года. Тогда, девять лет назад, в марте 2013 года глава муниципаль­ного района Марсель Шайдуллин встречался с жильцами дома №3 по улице Радужной. Проблем уже тогда была уйма — от необходимости замены оконных рам, которые рассохлись и не держали тепло, до не соответствующей норме температуры горячей воды в кране и протечек в квартиры. Жаловались тогда на работу управляющей компании — УК «Журавли», которая была не чужой для застройщика дома — ООО «Команда строительного творчества-2000» (КСТ-2000) из того же Азнакаево. И ООО «УК «Журавли», и «КСТ-2000» принадлежали одному же физлицу — Борису Зигангирову. Он же был и директором компаний.

Вот только ООО УК «Журавли», судя по всему, ничего устранять не стало, а в июле 2020 года и вовсе было ликвидировано «в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности».

В едином госреестре юрлиц компания «Команда строительного творчества-2000», которая является микропредприятием, зарегистрирована 6 октября 2000 года. Основной вид деятельности по ОКВЭД — подготовка строительной площадки. Директор и владелец 50% доли всё тот же Зигангиров. Оставшаяся часть доли фигурирует как собственная доля компании, которая так и не была распределена. В 2017 году ООО было исключено из реестра саморегулируемой организации — АСРО «Содружество строителей РТ».

Деревянные подпорки в цокольном этаже Цитата из: «Разваливающийся жилой дом «без фундамента» в Азнакаево. Рухнет или нет?» ТатарстанДа. 2022. Россия Внешняя облицовка отваливается Цитата из: «Разваливающийся жилой дом «без фундамента» в Азнакаево. Рухнет или нет?» ТатарстанДа. 2022. Россия

Судебный спор и попытка решить проблему

В 2017 году в наследство от УК «Журавли» дом приняло ООО «Управляющая компания «Жилсервис-Азнакаево» (среди владельцев есть муниципальное предприятие), и к компании посыпались жалобы от жильцов «на строительные недоделки». После получения жалоб дом был обследован как минимум шесть раз — дважды в 2017 году, дважды в 2018 году и по одному разу в 2019 году и 2020 году.

Была также сделана попытка возбудить уголовное дело в отношении директора компании-застройщика за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, но его прекратили в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. При этом в постановлении Азнакаевского городского суда от 18 ноября 2022 года, которым производство по уголовному делу было прекращено, фигурировали многочисленные выявленные нарушения. То есть проблема есть, но привлекать никого не будут. Вот такая правовая коллизия.

В заключении федерального казённого госучреждения «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» и техническом отчете АО «Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан» отмечалось, что «жилой дом находится в аварийном техническом состоянии и не соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению». Управляющая компания неоднократно обращалась в адрес застройщика и Госжилфонда РТ с требованием об устранении выявленных недостатков, но безуспешно.

Тогда в марте 2021 года ООО «Управляющая компания «Жилсервис-Азнакаево» обратилось с иском к застройщику — ООО «Команда строительного творчества-2000» и Госжилфонду РТ. Сначала истец требовал обязать устранить недостатки, но впоследствии откорректировал предмет иска до признания спорного объекта ненадлежащего качества непригодным для проживания граждан, просил обязать застройщика провести противоаварийные мероприятия, фигурирующие в заключении экспертизы, и временно расселить граждан из опасной зоны. Корректировку иска суд принял частично, отказав в требовании о расселении жильцов «в связи с тем, что данное требование не относится к предмету спора».

Истец в лице «КСТ-2000» претензии УК не принял, заявив, что «спорный объект был введен в эксплуатацию без каких-либо замечаний и выводы о признании спорного многоквартирного дома аварийным являются преждевременными».

Хотя в ходе того же судебного спора Госжилинспекция РТ сообщила, что 2 октября 2018 года при проведении комиссионного обследования дома был «выявлен ряд строительных недостатков». Представитель исполкома Азнакаево также подтвердил, что в ноябре 2019 года в рамках осмотра дома «были выявлены недостатки, впоследствии зафиксированные в акте осмотра жилого дома». Азнакаевская прокуратура в своём отзыве отметила, что иск должен быть удовлетворён, так как проведённая ею проверка выявила недостатки.

А вот что говорилось об ответственности второго ответчика по делу — Госжилфонда РТ: «В связи с тем, что застройщиком строительные работы были выполнены с недостатками, а фондом, являющимся инвестором и осуществляющим контроль целевого использования направленных на строительство капитальных вложений, предоставлены жилые помещения, не соответствующие установленным законодательством требованиям, не обеспечивающим безопасное проживание в спорном доме, существенно нарушаются жилищные права и законные интересы жителей указанного дома».

То есть надзорный орган в числе ответственных упоминает и Госжилфонд, который всячески отнекивался от своей ответственности. Именно к нему, к слову, и планируют подавать иски жильцы, которые уже отчаялись добиться справедливости другими путями. А к кому же ещё? Ведь квартиры они получили от республиканского фонда, а не сами приобрели на рыночных условиях, и платят социальную ипотеку по договору с фондом.

Итак, при рассмотрении вышеупомянутого судебного иска УК к «КСТ-2000» и Госжилфонду РТ было обнародовано экспертное заключение, из которого следовало, что «техническое состояние плит перекрытия и каркаса в целом оценивается как аварийное (СП 13-102-2003; СП 454.1 325 800.2019) и восстановлению не подлежит», а также «требуется срочное применение противоаварийных мероприятий: немедленная разгрузка конструкций, устройство временных креплений, стоек, подпорок, ограждений опасной зоны». Также эксперты установили, что основными «причинами возникновения ненормативных прогибов в плитах перекрытия здания, образования трещин в балках, плитах перекрытия, стенах и перегородках здания являются нарушения, допущенные в процессе проектирования жилого дома, а также по технологии производства работ при бетонировании и возведении железобетонного каркаса, кладки стен из ячеистых блоков, устройству стыков между конструкциями здания в период строительства жилого дома». А следы протечек на стенах, потолках и дефекты по фасаду появились из-за «нарушения герметичности примыкания конструкций балконов и лоджий к наружным стенам», указывалось и на «некачественное выполнение конструкции покрытия и стен мансардного этажа, отсутствие организованной водосточной системы».

Решение суда принято в начале апреля 2022 года. Претензии к Госжилфонду РТ суд отклонил, но указал, что соблюдение жилищных прав граждан «на пользование пригодным и безопасным жилым помещением может быть реализовано гражданами в рамках их взаимоотношений с фондом по заключенным договорам найма в самостоятельном порядке». Жильцы намерены этим правом воспользоваться.

Застройщика же суд обязал произвести противоаварийные мероприятия по разгрузке конструкций, устройству временных креплений, стоек, подпорок, ограждений опасной зоны. Сам дом был признан построенным с ненадлежащим качеством. Истец пытался добиться полного удовлетворения исковых требований, но пока проигрывает в вышестоящих инстанциях. Дело дошло до Верховного суда РФ, куда 11 ноября 2022 года подана кассационная жалоба, но дата слушаний пока не назначена. А жильцы по-прежнему живут в опасном доме, платят за свои квартиры ипотеку и ждут хоть какой-то помощи от властей, ГЖФ и прочих участников этой скандальной застройки.

Домофоны выдраны Цитата из: «Разваливающийся жилой дом «без фундамента» в Азнакаево. Рухнет или нет?» ТатарстанДа. 2022. Россия Расходится потолок Цитата из: «Разваливающийся жилой дом «без фундамента» в Азнакаево. Рухнет или нет?» ТатарстанДа. 2022. Россия

Сигнал SOS от жильцов и позиция властей

В группе «Народный Контроль Татарстан» в соцсети ВКонтакте в ноябре 2022 года появилось обращение жильца этого дома Тамары Ф., которая в открытом письме к главе республики Рустаму Минниханову просит решить проблему по дому.

«Этот дом скоро может рухнуть из-за нарушений при постройке», — пишет она.

Под сообщением Тамары появились отзывы и других жильцов дома:

«Дом в очень плачевном состоянии, после начала противоаварийных работ каждый день жители дома отписываются в общей группе WHAT’S APP, что появляются новые трещины в квартирах, у некоторых пол ходит ходуном… А мы в этом доме живём, как на пороховой бочке, и думаем, когда он обрушится… Не дайте случиться беде, помогите нам!»

«В этом доме много детей, ветераны, инвалиды. Разве они этого заслуживают, чтоб жить в таких условиях и каждый день бояться за свою жизнь?!»

«Наши дети уже всё поняли, каждый день плачут, боятся, не хотят идти домой! Нам больше негде жить! Помогите».

«Помогите, пожалуйста, нам, в квартирах пошли новые трещины. Что нам делать? Мы боимся тут жить».

«Зимой мы как на улице живём. Вы это даже представить не можете. Поймите нас, пожалуйста! Страшно даже представить, что будет с нами, если дом развалится».

Под этим постом появился и комментарий «Официального Азнакаево», которое, как указано на странице пользователя, является официальным сообществом Азнакаевского районного Совета. Из комментария следует, что на сегодня застройщик не ведёт хозяйственную деятельность, имущества и денежных средств не имеет, поэтому исполком Азнакаево «взял на себя расходы по разработке проекта противоаварийных мероприятий». В сентябре 2022 года была разработана проектная документация по усилению конструкций жилого дома, сметная стоимость работ по ним — порядка 7 млн рублей. Главе региона и в минстрой республики от городских властей направлено «обращение о рассмотрении возможности оказания финансовой помощи для проведения противоаварийных мероприятий жилого дома». Всё снова упирается в финансирование.

От перекоса плит дома, в квартирах трескаются окна Цитата из: «Разваливающийся жилой дом «без фундамента» в Азнакаево. Рухнет или нет?» ТатарстанДа. 2022. Россия

На календаре тем временем конец ноября 2022 года, и, судя по жалобам жильцов дома, проблема полностью так и не была разрешена. Хотя, судя по фото, некие противоаварийные работы были начаты. Потолок в подвале подпирают бревна. Вот только это не решение проблемы, ведь в заключении экспертов прямо указано, что техническое состояние плит перекрытия и каркаса в целом оценивается как аварийное и восстановлению не подлежит.

Жительница проблемного дома Елена Исламова в комментариях ИА REGNUM сообщила, что жильцы, получившие квартиры от Госжилфонда, сейчас платят ипотеку, а муниципалитет говорит, что им дом на баланс не передан и находится только на обслуживании.

«Мы в ловушке в этом доме. Это и муниципалитет за него не отвечает, и ГЖФ не собирается за него отвечать, как будто бы они тоже пострадавшие лица. А сейчас нашли крайнего — этого застройщика, у которого на стадии второго этажа объект забрали, — отметила Елена. — Никто ни при чём. Ничего не понятно».

Таким образом, вот уже свыше пяти лет в Азнакаево более сотни семей, среди которых не мало детей, инвалидов и пенсионеров, живут в доме, имеющем многочисленные строительные недостатки. Об этом известно властям, надзорным органам, Госжилфонду, который выкупил в доме почти все квартиры у застройщика, но воз и ныне там. Постоянным спутником жителей дома №3 на улице Радужной стал страх. Страх того, что однажды дом сложится им на головы.