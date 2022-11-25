Пекин, 25 ноября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В данный момент власти КНР строят в городе Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун карантинный центр на 80 тысяч койко-мест на фоне сообщений о вспышках заражения коронавирусом в стране. Об этом 25 ноября сообщает местный новостной портал «Янчэнпай».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отмечается, что возведение карантинного центра «Наньша» ведётся в населённом пункте Ваньцинша в районе Наньша городского округа Гуанчжоу, потому что в указанном районе подходящая для строительства поверхность, вокруг отсутствуют жилые массивы и нужно не менее часа добираться до центра Гуаньчжоу.

Также указывается, что площадь нового центра составляет 815 кв. метров и в нем, по проекту, будет 21 870 комнат для прохождения централизованного карантина, в которых можно будет одновременно разместить до 80 тысяч пациентов.

При этом уточняется, что в ходе строительства, начавшегося 14 ноября и ведущегося круглые сутки, используется метод возведения из контейнеров, в строительстве участвует около 18 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа на территории Китая было выявлено почти 33 тыс. новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордным числом с начала пандемии.