Постпред Ульянов: резолюция Совбеза ООН по ЗАЭС не нужна

Вена, , 11:10 — REGNUM Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии необходимости в резолюции Совета безопасности ООН, которая бы закрепляла создание защитной зоны на Запорожской АЭС.

Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Необходимости в резолюции Совета безопасности я лично не вижу», — сказал Ульянов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, постпред Ульянов заявил, что гарантировать защиту Запорожской АЭС можно с помощью международного мониторинга. Этот вопрос Россия обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

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