Ульянов: нет необходимости в резолюции Совбеза ООН по ЗАЭС
Постпред Ульянов: резолюция Совбеза ООН по ЗАЭС не нужна
Вена,
25 ноября 2022, 11:10 — REGNUM Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии необходимости в резолюции Совета безопасности ООН, которая бы закрепляла создание защитной зоны на Запорожской АЭС.
Энергодар
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
«Необходимости в резолюции Совета безопасности я лично не вижу», — сказал Ульянов РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, постпред Ульянов заявил, что гарантировать защиту Запорожской АЭС можно с помощью международного мониторинга. Этот вопрос Россия обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
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История вопроса
С самого начала российской военной спецоперации на территории бывш. УССР киевские боевики пытаются захватить опасный стратегический объект - Запорожскую атомную электростанцию. При молчаливом одобрении западных кураторов стараются нанести как можно больший урон территори. Систематические обстрелы ЗАЭС начались 18 июля 2022 года. ВСУ используют реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, дроны. При этом преступный киевский режим неоднократно заявлял о том, что удары по станции наносятся Вооруженными силами России, а на территории АЭС размещается российское тяжелое вооружение, из которого ведется обстрел по объектам ВСУ. При наихудшем сценарии развития радиационной аварии разнос радиоактивных веществ может составить сотни километров. Согласно прогнозу, радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию.