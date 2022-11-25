Вена, 25 ноября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии необходимости в резолюции Совета Безопасности ООН, которая бы закрепляла создание защитной зоны на Запорожской АЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

«Необходимости в резолюции Совета Безопасности я лично не вижу», — сказал Ульянов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, постпред Ульянов заявил, что гарантировать защиту Запорожской АЭС можно с помощью международного мониторинга. Этот вопрос Россия обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

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