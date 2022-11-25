Анкара, 25 ноября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В ходе воздушной операции в Ираке и Сирии армия Турции уничтожено 326 террористов. Об этом 25 ноября сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

ResoluteSupportMedia Военнослужащий армии Турции

«К настоящему времени в результате операции «Коготь-меч» ликвидировано 326 террористов. Операция по наказанию террористов продолжается с воздуха при огневой поддержки с земли», ― добавил глава военного ведомства.

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При этом он подчеркнул, что турецкая армия не наносила удары по наблюдательному пункту США на севере Сирии.

«Не может быть речи о нанесении ударов по силам союзников или гражданским объектам», ― указал Акар.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября министерство обороны Турции подтвердило проведение воздушной операции «Коготь-меч» на севере Ирака и Сирии. 22 ноября глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие вооружённые силы в ходе специальной военной операции нанесли удары по 471 объекту на территориях этих двух стран.

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