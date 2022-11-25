В Киргизии эвакуировали сотрудников парламента из-за пожара

Бишкек, , 11:09 — REGNUM Из-за пожара в Киргизии эвакуировали сотрудников парламента. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе законодательного собрания республики.

Парламент Киргизии Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что возгорание возникло в подвале здания. Пострадавших в результате ЧП нет благодаря отсутствию большинства депутатов в здании. По пятницам заседания в парламенте не проводятся.

«Нас попросили покинуть здание около получаса назад. По предварительным данным, в подвале произошло возгорание. Дым стал подниматься по этажам, поэтому сотрудников эвакуировали. Сейчас на месте работают пожарные», — приводит заявление представителя пресс-службы РИА Новости.