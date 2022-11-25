Симферополь, 25 ноября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому «никогда не видать» полуострова Крым, заявил глава парламента региона Владимир Константинов.

Crimea.gov.ru Владимир Константинов

Он считает, что заявления главы киевского режима в интервью британской газете Financial Times о намерениях решить судьбу Крыма невоенным путём являются имитацией деятельности и далеки от реальности.

«Зеленскому никогда не видать Крыма. И он это знает. Полуостров был, есть и навсегда останется неотъемлемой частью Российской Федерации, что бы не заявляла киевская прослойка профессиональных «возвращальников» Крыма», — приводит слова Константинова РИА Новости.

Он считает, что Зеленский продолжает имитировать «возвращение» полуострова, поскольку получает за это гонорары от Запада.