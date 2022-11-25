Анкара, 25 ноября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Сообщения о том, что Вооружённые силы (ВС) Турции в ходе воздушной операции «Коготь-меч» якобы нанесли удар по наблюдательному пункту США на севере Сирии, не соответствуют действительности. Об этом 25 ноября заявил турецкий министр обороны Турции Хулуси Акар, его слова приводит телеканал TRT Haber.

Dvidshub.net Хулуси Акар

«Для нас не может быть и речи о том, чтобы причинять вред силам коалиции или гражданским лицам. У нас есть только одна цель, и это террористы. Где бы ни находился террорист, это наша цель», — сказал он.

Отметим, ранее в соцсетях появились сообщения о том, что турецкие военные якобы нанесли в ходе своей операции на севере Сирии удар по распложенному там наблюдательному пункту США.