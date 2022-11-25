Главы МИД Азербайджана и Турции прибыли в казахстанский Актау
Главы МИД Азербайджана и Турции прибыли в Казахстан для участия в переговорах о сотрудничестве
Актау, Казахстан,
25 ноября 2022, 10:55 — REGNUM Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл с рабочим визитом в казахстанский портовый город Актау для участия во второй трёхсторонней встрече с главами МИД Казахстана и Турции. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«Целью данной площадки является содействие развитию скоординированного сотрудничества между упомянутыми странами в сфере транспорта, транзита, связи, торговли и ряда других направлений», — говорится в сообщении.
О своём прибытии в Актау сообщил и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в соцсети Twitter. Ожидается, что в этой встрече будет участвовать и делегация из Грузии.
Напомним, первая трёхсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Казахстана и Турции проходила 27 июня. Тогда стороны встречались в Баку.
История вопроса
Экономика Казахстана является второй экономикой постсоветского пространства и крупнейшей в Центральной Азии.
Главными отраслями экономики являются добыча нефти, газа и других ископаемых ресурсов. Значительная часть населения занята в сельском хозяйстве. В последнее время казахское руководство предпринимает усилия для повышения степени диверсификации производства, чтобы уйти от сырьевой зависимости.
Основными отраслями промышленного производства являются металлургия и химическая промышленность. Машиностроение после советского периода сильно деградировало. Некоторую долю промышленного производства составляют лёгкая промышленность и производство стройматериалов.
Энергетика Казахстана испытывает недостаток мощностей, что вынуждает импортировать электроэнергию из России и Киргизии. Уровень развития химической промышленности пока не позволяет перейти от экспорта сырой нефти к экспорту готовой продукции.
Главным внешнеторговым партнёром Казахстана в последние годы становится Китай, который инвестирует в казахскую экономику значительные средства, и тем самым постепенно увеличивает своё политическое влияние в стране.