Главы МИД Азербайджана и Турции прибыли в Казахстан для участия в переговорах о сотрудничестве

Актау, Казахстан, , 10:55 — REGNUM Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл с рабочим визитом в казахстанский портовый город Актау для участия во второй трёхсторонней встрече с главами МИД Казахстана и Турции. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Целью данной площадки является содействие развитию скоординированного сотрудничества между упомянутыми странами в сфере транспорта, транзита, связи, торговли и ряда других направлений», — говорится в сообщении.

О своём прибытии в Актау сообщил и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в соцсети Twitter. Ожидается, что в этой встрече будет участвовать и делегация из Грузии.

Напомним, первая трёхсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Казахстана и Турции проходила 27 июня. Тогда стороны встречались в Баку.