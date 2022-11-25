Анкара, 25 ноября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Во время антитеррористической операции в Стамбуле в отношении членов террористических группировок ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были задержаны восемнадцать подозреваемых в причастности к ним. Об этом 25 ноября сообщает турецкая газета Star.

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Уточняется, что в данный момент группами антитеррористического отделения Управления безопасности Стамбула в городе была начата операция по задержанию членов террористических и связанных с зонами конфликтов лиц.

«Группы установили адреса в 12 округах подозреваемых, которые поддерживают контакты с организациями, проводя акции и мероприятия в зонах конфликтов, а также ищут пути перехода в зоны конфликтов. Были одновременно организованы операции по 20 адресам, задержаны 18 человек», — говорится в сообщении.

При этом указывается, что в данный момент продолжается допрос задержанных в ходе операции подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили попытку киевских спецслужб устроить диверсию на газопроводе в Волгоградской области.