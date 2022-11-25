Москва, 25 ноября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. По итогам внеочередной встречи в Брюсселе министры энергетики стран Европейского союза решили, что ЕС откажется от совместных закупок российского газа. Еврокомиссия выпустила соответствующее коммюнике, в котором рассказано о новом регламенте, регулирующем приобретение голубого топлива на мировых рынках странами — членами ЕС и его энергетическими компаниями. Но, как полагает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович, российской экономике данное решение европейцев фатального урона не нанесет.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Мы уже подобные заявления слышали, и неоднократно. И сейчас это пока все равно остается больше риторикой. Давайте дождемся конкретного принятия решений. Им еще предстоит о многом договориться, — заявил Остапкович корреспонденту ИА REGNUM. — Но предположим, что описанная ситуация стала реальной. Что это значит для российской экономики? Мы потеряем часть доходов, которые получаем от продажи газа. Это определенный убыток. Однако газ — это не такой экспортный продукт, как нефть. Мы 70—75% газа потребляем внутри страны. И по достаточно хорошим и рентабельным ценам. Будем еще сильнее переходить на внутренний спрос. Будем обеспечивать дружественные страны — восточное направление. Там вроде собираются еще одну сибирскую ветку проложить в Китай, через Монголию».

Что касается тех последствий, с которыми столкнется Европейский союз, то, как полагает Остапкович, там «уже все просчитали».

«Приняли в расчет поставки американского СПГ, а также рассмотрели иные источники поставок голубого топлива. Например, Туркмения поставляет газа в Китай больше, чем Россия по «Силе Сибири». И ЕС, по всей видимости, надеется, что сможет купить весь необходимый газ где-то помимо России. Они строят везде СПГ-терминалы. Поэтому не стоит видеть в решениях европейских министров исключительно политический компонент, — убежден экономист. — На этот год проблемы они минимизировали. Забили хранилища газа под 100%. Эту зиму они точно протянут. Как будет с 2023 года? Пока сложно сказать. Но то, что у них будут трудности, — это очевидно. То, что остановятся или будут давать меньше продукции какие-то энергоемкие предприятия, тоже очевидно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о последствиях решения, которое приняли европейские министры энергетики, рассказал ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. По его мнению, для некоторых стран ЕС подобные демарши Брюсселя могут обернуться весьма невыгодными сделками.