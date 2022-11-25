В Пекине прошла встреча Си Цзиньпина и Мигеля Диас-Канеля
В Китае заявили о готовности расширять сотрудничество с Кубой
Пекин,
25 ноября 2022, 10:48 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин провел 25 ноября в Пекине встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин и Мигель Диас-Канель
Gov.cn
В ходе встречи глава Китая сообщил о готовности Пекина расширить практическое сотрудничество с Кубой и усилить координацию по глобальным и региональным вопросам.
Он также подчеркнул, что Куба стала первой страной в Западном полушарии, установившей с Китаем дипломатические отношения.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Кубы Мигель Диас-Канель совершит официальный визит в Китай с 24 по 26 ноября в рамках международного турне, которое также будет включать остановки в Алжире, России и Турции.
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История вопроса
Китай во внешней политике декларирует принципы «мирного развития ради всеобщего процветания». Постепенно Пекин начинает отходить от этой концепции и периодически демонстрирует совсем не мирные действия для защиты или продавливания своих интересов на мировой арене.
Китай на сегодняшний день одна из самых динамично развивающихся стран как в экономическом, так и в военном плане. Подобный рывок и появление на этом фоне соответствующих амбиций вызывает беспокойство стран, привыкших считать себе лидерами. В этой ситуации Пекину придется либо отступать в тень, либо заявлять о необходимости пересмотра сложившихся отношений. И судя по тому, как Китай реализовывает свою внешнюю политику, он с большей вероятностью выберет второй вариант со всеми его последствиями.