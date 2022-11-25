Пекин, 25 ноября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин провел 25 ноября в Пекине встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Gov.cn Си Цзиньпин и Мигель Диас-Канель

В ходе встречи глава Китая сообщил о готовности Пекина расширить практическое сотрудничество с Кубой и усилить координацию по глобальным и региональным вопросам.

Он также подчеркнул, что Куба стала первой страной в Западном полушарии, установившей с Китаем дипломатические отношения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Кубы Мигель Диас-Канель совершит официальный визит в Китай с 24 по 26 ноября в рамках международного турне, которое также будет включать остановки в Алжире, России и Турции.