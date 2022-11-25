Мурашко назвал долю несовершеннолетних, прошедших медицинские профосмотры
В России почти 70% несовершеннолетних прошли медицинские профосмотры, заявил Мурашко
Москва, 25 ноября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В России медицинские профилактические осмотры с начала года прошли почти 70% несовершеннолетних, сообщил 25 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в приветствии министра к участникам Всероссийской педиатрической ассамблеи.
По его словам, в стране регулярно проводятся профилактические осмотры и диспансеризация детей, что позволяет сохранить здоровье, тем самым не только улучшить жизнь людей, но и во многих случаях не допустить возникновения потребности в сложных медицинских вмешательствах.
Министр добавил, что охрана здоровья детей всегда являлась первостепенной задачей государства, благодаря чему в течение последнего десятилетия в том числе неуклонно снижается младенческая и детская смертность.