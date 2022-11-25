Москва, 25 ноября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В России медицинские профилактические осмотры с начала года прошли почти 70% несовершеннолетних, сообщил 25 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в приветствии министра к участникам Всероссийской педиатрической ассамблеи.

Minzdrav.gov.ru Михаил Мурашко

По его словам, в стране регулярно проводятся профилактические осмотры и диспансеризация детей, что позволяет сохранить здоровье, тем самым не только улучшить жизнь людей, но и во многих случаях не допустить возникновения потребности в сложных медицинских вмешательствах.

«За 10 месяцев 2022 года охват профилактическими медицинскими осмотрами несовершеннолетних составил 68,1%, в том числе детей в возрасте 15-17 лет — 74,8%», — сказал Мурашко.

Министр добавил, что охрана здоровья детей всегда являлась первостепенной задачей государства, благодаря чему в течение последнего десятилетия в том числе неуклонно снижается младенческая и детская смертность.