Бишкек, 25 ноября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Киргизии завершается строительство ряда гидроэлектростанций (ГЭС) малой мощности. Об этом 25 ноября заявил на первом народном курултае (собрании) президент Киргизии Садыр Жапаров.

Chintohere ГЭС

«Мы начали строительство нескольких малых ГЭС. Некоторые из них будут введены в эксплуатацию в ближайшее время. Мы обязательно выведем страну из энергетического кризиса и станем ведущей страной, которая экспортирует электроэнергию, а не покупает её за границей», — сказал Жапаров.

Он заявил, что считает «зазорным» для Киргизии иметь большое количество рек и импортировать электроэнергию. Президент отметил, что в Киргизии на реке Нарым началось строительство ГЭС Камбар-Ата-1 (Камбаратинская ГЭС), которая может стать крупнейшей в мире.

Стоит отметить, что строительство Камбаратинской ГЭС планировалось ещё во времена Советского Союза. Подготовительные работы начались в 1986 году. После развала СССР Киргизия долгое время не могла позволить себе настолько масштабный проект.