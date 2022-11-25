Киев, 25 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. На данный момент в магазинах Киева и Киевской области раскуплены все хлебобулочные изделия. Об этом 25 ноября сообщает прокиевское издание «Страна» в своём телеграм-канале.

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«В Киеве и области с прилавков супермаркетов разобрали все хлебобулочные изделия. На полках отдельных магазинов вообще ничего нет, кроме лавашей, да и то не везде», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сотрудники магазинов рассказали, что 24 ноября с самого утра люди начали массово скупать выпечку, в том числе сладкие булочки и готовые бутерброды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 30 боевиков ВСУ.