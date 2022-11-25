Доха, 25 ноября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму в матче с командой Сербии в первом туре чемпионата мира по футболу — 2022. Об этом 25 ноября сообщил врач бразильской команды Родриго Лесмар.

Андрей Пронин ИА REGNUM Неймар

«У Неймара растяжение правой лодыжки. У него появился отек, мы сразу начали лечение на скамейке запасных», — приводит слова Лесмара портал Globo Esporte.

По его словам, в течение 24-48 часов будет более чёткое представление о состоянии здоровья футболиста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Бразилии одержала победу над командой Сербии со счётом 2:0.