Черкесск, 25 ноября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии попал под статью УК РФ о злоупотреблении полномочиями и неправомерном обороте средств платежей директор ООО «Водоканал» в городе Черкесске. Его уличили в махинациях при проведении капитального ремонта системы водоотведения, из-за чего тарифы на водоотведение для потребителей поднялись на 22%. Уголовное дело против руководителя водоканала возбудили в МВД по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Как было установлено в ходе его расследования, в 2018–2020 годах директор водоканала завысил расходы на капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения более чем на 36 млн рублей.

«Необоснованное увеличение стоимости ремонтных работ стало причиной роста тарифа на водоотведение и очистку сточных вод на 22% и в конечном счёте нанесло имущественный вред потребителям услуг на сумму более 7 млн рублей», — сообщили в МВД.

В настоящее время фигурант дела ожидает приговора, дело передано для рассмотрения в Черкесский городской суд.