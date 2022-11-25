Астана, 25 ноября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Компании из США из-за санкций в отношении России обсуждают с Астаной альтернативные пути для экспорта нефти из Казахстана. Об этом сегодня, 25 ноября, заявил посол США в Астане Дэниел Розенблюм.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По мнению Розенблюма, важно чтобы все казахстанские энергоресурсы, предназначенные для экспорта, дошли до западных стран вопреки сложной ситуации в мире

«Ключом к разрешению этой проблемы являются альтернативные пути перевозки нефтепродуктов из Казахстана. Вопрос стоит остро», — подчеркнул американский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, для расширения имеющейся инфраструктуры транзита энергоресурсов Казахстану нужны деньги, инвестиции, подготовительные работы.

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