Постпред РФ в Вене: Запад выдает желаемое за действительное, говоря о международной изоляции России

Вена, , 10:29 — REGNUM Страны Запада выдают желаемое за действительное, говоря о международной изоляции России, которой на самом деле нет. Об этом 25 ноября заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Михаил Ульянов Irna.ir

«На самом деле, никакой изоляции нет, а западные партнеры выдают желаемое за действительное. Мир не сводится к Западу, он гораздо шире», — сказал он в интервью РИА Новости в ответ н вопрос о том, можно ли рассматривать принятые на ноябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ по инициативе членов совета из стран Запада резолюции, как попытку изолировать Россию.

При этом Ульянов уточнил, что Совет управляющих МАГАТЭ составлен так, что у западных стран в нём автоматически есть большинство по всем вопросам.

«Дисциплина там жёсткая, и если «старший» в Вашингтоне приказал, то «младшие» в Европе берут под козырек. Но при этом и по Ирану, и по [ситуации на территории б. УССР] результаты голосования (по обеим ноябрьским резолюциям Совета управляющих — прим. ред.) оказались не такими уж блестящими для Запада», — уточнил постпред РФ в Вене.

Также он отметил, что указанные резолюции получили более скромную поддержку, чем подобные резолюции, принятые в июне и в сентябре, при это семь таких стран и в том числе — Индия, Пакистан и ЮАР, воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила покупку компанией ООО «Смарт Сервис Лтд» российского бизнеса Yum! Restaurants.