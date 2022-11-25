Силы ЛНР за прошедшие сутки уничтожили до 30 киевских карателей

Луганск, , 10:27 — REGNUM Силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 30 боевиков ВСУ, сообщил 25 ноября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 30 человек личного состава», — цитирует его телеграм-канал ведомства.

Также было уничтожено три бронетранспортёра, два беспилотных летательных аппарата и 14 единиц специальной автомобильной техники.