Москва, 25 ноября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Уровень тревожного настроения жителей России составил 56%, сообщает 25 ноября Фонд «Общественное мнение».

Опрос

Специалисты ФОМ провели исследование, в ходе которого изучили настроение жителей России. Опрос проводился 20 ноября. Респондентов спрашивали, какое настроение преобладает среди их родных, коллег и знакомых.

Более половины, 56%, охарактеризовали настроение как тревожное. Спокойствие ощущают близкие 37% опрошенных.

Отметим, что в прошлом исследовании, которое проводилось 13 ноября, уровень тревожности составлял 49%.