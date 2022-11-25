Жапаров заявил о готовности Киргизии решать приграничные споры с Таджикистаном

Бишкек, , 10:30 — REGNUM Спорные вопросы о киргизско-таджикистанской границе решаются в пользу Бишкека. Об этом 25 ноября заявил на первом народном курултае (собрании) президент Киргзии Садыр Жапаров.

Садыр Жапаров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы серьёзно приступили к решению вопроса по границе с Таджикистаном», — сказал Жапаров.

Он считает, что нельзя допускать конфликтов и гибели людей «из-за небольшого клочка земли». При этом президент заявил о долге сохранить землю предков и передать потомкам.

«Наша главная цель — несмотря ни на какие трудности решить все пограничные проблемы, переходившие от одной власти к другой, не оставляя их следующим поколениям», — заявил глава государства.

Напомним, многие участки киргизско-таджикистанской границы остаются спорными. Сторонам предстоит провести делимитацию, по разным оценкам, от 700 до 800 км границы. Очередное обострение между странами произошло с 14 по 16 сентября. В ходе боёв в общей сложности погибли более 100 человек. В настоящее время Душанбе и Бишкек приняли ряд шагов по снижению напряжённости.

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