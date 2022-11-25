Глава Минтруда назвал стабильной ситуацию на рынке труда

Москва, , 10:21 — REGNUM Ситуация на рынке труда достаточно стабильна. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в рамках «Парламентского диалога» в Совфеде.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков Kremlin.ru

«Ситуация на рынке труда достаточно стабильная. В последние несколько месяцев мы наблюдаем ситуацию, когда уровень безработицы по методике Международной организации труда (МОТ) находится на уровне 3,8-3,9%. Этот достаточно низкий параметр для большинства европейских стран, мы находимся на хорошей отметке», — заявил Котяков.

Уровень регистрируемой безработицы — в центрах занятости — достиг всего 562 тыс. человек. В 2019 году в России таких граждан было порядка 800 тыс. — 900 тыс. человек.

«Сейчас этот показатель ниже, чем в доковидный период», — констатировал министр.

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