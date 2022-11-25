Донецк, 25 ноября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли два района Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщили 25 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:40 (совпадает с мск) — н. п. Заря — н. п. Горловка (Калининский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 09:25 из Дзержинска ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов калибра 152 мм.