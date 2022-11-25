Москва, 25 ноября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. О героизме и мужестве начальника штаба батальона связи майора Антона Можары, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, рассказали 25 ноября в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отмечается, что подразделения под командование майора разворачивают и поддерживают стабильную работу узлов связи, обеспечивая обмен информацией, доведение боевых распоряжений, передачу разведданных и координат для нанесения ударов по врагу в условиях подавления врагом сигналов управления.

Также сам Можара рассказал, что он и со своим подчиненными в кратчайшие сроки развернул узел, предоставивший все виды связи вышестоящему руководству для своевременного и бесперебойного управления российскими подразделениями, за что он получил медаль Жукова.

При этом майор подчеркнул, что это не только его заслуга, но и заслуга его подчинённых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали два человека.