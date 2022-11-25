Киев, 25 ноября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Киевские магазины переполнены покупателями, но продовольствия в них всё меньше, следует из роликов, которые публикуют киевляне в социальных сетях.

Random Retail Пустые полки в магазине

На кадрах — полностью пустые полки для хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также других скоропортящихся товаров. Продовольствие длительного хранения пока продаётся и активно разбирается многочисленными покупателями.

«Миллион людей», — показывает автор видео длинную очередь к кассам в одном из супермаркетов.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский попросил у западных стран дизельное топливо для генераторов.