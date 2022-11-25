Глава Минтруда России рассказал о включении самозанятых в систему соцстрахования

Москва, , 10:13 — REGNUM Законопроект о системе социального страхования в рамках режима самозанятых разработали в правительстве. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в рамках «Парламентского диалога» в Совфеде.

Антон Котяков Mintrud.gov.ru

«Эта система предполагает осуществление ежемесячных взносов в Фонд социального страхования, теперь с 1 января 2023 года будет в Социальный фонд, который выступит гарантом того, что в случае наступления больничного, людям этот больничный будет оплачен. Соответственно, в зависимости от того, на какую сумму претендует человек, она у нас по-моему рассчитана в двух вариантах — либо два МРОТ страховая сумма, либо 3 МРОТ — дифференцируются размеры ежемесячного взноса. Он варьируется от 1250 до 1870 рублей, по-моему», — пояснил Котяков.

Если гражданин на протяжении шести месяцев выплачивал соответствующую сумму, вошел в систему социального страхования, то в случае наступления страхового случая, необходимости в больничном, он имеет право претендовать на 70% страховой суммы, говорит министр. Если гражданин делал платежи в системе в период более 12 месяцев, то гражданин имеет право на 100% страховой суммы, уточнил Котяков.

«Это формирует определенную стабильность, уверенность в завтрашнем дне», — заявил министр.

Сейчас специальный налоговый режим действует в Москве, Московской области, Татарии и Калужской области.