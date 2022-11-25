Комиссия по регулированию энергетики во Франции предсказывает самую тяжёлую зиму

Париж, , 10:12 — REGNUM Президент комиссии по регулированию энергетики во Франции Эммануэль Варгон заявила, что риск целенаправленных отключений электроэнергии в январе и феврале 2023 года нельзя «исключить», передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«У будет трудная зима в 2023–2024 годах», — заявила Эммануэль Варгон.

«У нас есть хорошие шансы, что к зиме 2022–2023 годов дела пойдут не так уж плохо. Что касается 2023–2024 годов, всё ещё очень неопределенно», — добавила Эммануэль Варгон, признав, что эта вторая зима в условиях напряженности «вероятно» будет тяжелой.

Как сообщало ИА REGNUM, позиция жителей Франции в отношении мигрантов ужесточается. Об этом свидетельствует консалтинговый опрос Odoxa.

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