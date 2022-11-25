Во Франции считают, что зима 2023–2024 года будет самой тяжёлой
Комиссия по регулированию энергетики во Франции предсказывает самую тяжёлую зиму
Париж,
25 ноября 2022, 10:12 — REGNUM Президент комиссии по регулированию энергетики во Франции Эммануэль Варгон заявила, что риск целенаправленных отключений электроэнергии в январе и феврале 2023 года нельзя «исключить», передает BFM TV.
Франция
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
«У будет трудная зима в 2023–2024 годах», — заявила Эммануэль Варгон.
«У нас есть хорошие шансы, что к зиме 2022–2023 годов дела пойдут не так уж плохо. Что касается 2023–2024 годов, всё ещё очень неопределенно», — добавила Эммануэль Варгон, признав, что эта вторая зима в условиях напряженности «вероятно» будет тяжелой.
Как сообщало ИА REGNUM, позиция жителей Франции в отношении мигрантов ужесточается. Об этом свидетельствует консалтинговый опрос Odoxa.
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Во Франции слишком много мигрантов — опрос Odoxa
История вопроса
Пятая республика во Франции переживает свои не лучшие свои годы. Рейтинги президентов Саркози, Олланда, Макрона очень скоро после прихода к власти начинают бить антирекорды по уровню недоверия. За последние 20 лет страна по своему влиянию в ЕС окончательно ушла на вторые роли. При этом политика в отношении России вне зависимости от имени главы государства не меняется, оставаясь относительно нейтральной в рамках, очерченных не в Париже. Наиболее значительным инцидентом в двусторонних отношениях можно назвать отказ в продаже двух вертолётоносцев типа «Мистраль». По итогам той истории можно сказать, что ущерб самой Франции от отказа от сделки — финансовый, репутационный намного превысил возможные убытки России.